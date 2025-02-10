العالم اليوم - فيديو.. أوكرانيا تستعرض منظومة صواريخها "عالية الدقة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 05:24 مساءً - نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، مقطع فيديو استعرضت فيها قدراتها الصاروخية ومدى تطورها، وذلك في ظل الحرب الدائرة مع روسيا منذ فبراير عام 2022.

وبدا في المقطع منظومة دفاعية أوكرانية تطلق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على أهداف في سماء أوكرانيا.

وعلقت الوزارة عبر منصة إكس: "الأسلحة بعيدة المدى هي المفتاح لتقليص الإمكانات العسكرية للمعتدي".

وتابعت: "في عام 2024، توسعت وزارة الدفاع الأوكرانية في إنتاج الصواريخ، واختبرت صواريخ باليستية وصواريخ كروز جديدة، وعززت الدفاع الجوي".

كما لفتت إلى أنه: "في عام 2025، يظل التركيز على الضربات العميقة عالية الدقة والدفاع الصاروخي المتطور".