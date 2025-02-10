أوكرانيا تسقط 61 مسيرة روسية
أسقطت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم، 61 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، أن روسيا هاجمت الأجواء خلال الليل باستخدام 83 طائرة مسيرة، مستهدفة عدة مناطق من بينها كورسك، وأوريول، وميليروفو، وشاتالوفو، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، مشيرة إلى أن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 61 من تلك الطائرات بينما اختفت 22 طائرة أخرى من على شاشات الرادار.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا بشكل شبه يومي إعلان إسقاط بعض الطائرات المسيرة، في حين يصعب التحقق من صحة هذه المعلومات بسبب ظروف الحرب المستمرة، والتي أدت إلى صعوبة الوصول إلى مناطق القتال والتحقق من البيانات.
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