مصر تستضيف قمة عربية طارئة 27 الجاري

القاهرة ـ وكالات: أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية ستستضيف، قمَّة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة.
وأضافت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، أن القاهرة تستضيف قمَّة عربية طارئة بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمَّة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتابعت أن القرار جاء بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمَّة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وتوجَّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى واشنطن لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وأعضاء في الكونجرس، على ما أفادت وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الزيارة «تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة» إضافة إلى «التشاور بشأن التطورات الإقليمية».
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