أزمة حكومية فـي كولومبيا

بوجوتا ـ ا.ف.ب: طلب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من وزرائه وغيرهم من كبار المسؤولين في حكومته الاستقالة، على خلفية انقسام عميق في حكومته عقب اجتماع متوتر بينه وبين وزرائه الأسبوع الفائت استمر أكثر من خمس ساعات وبثّ على الهواء مباشرة.

وكتب بيترو على منصة إكس «سيكون هناك بعض التغييرات في مجلس الوزراء».