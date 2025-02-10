بانتظار جولة مفاوضات لـ«غزة» .. الاحتلال ينسحب من نتساريم ويمد عدوان الضفة إلى «نور الشمس»

القدس المحتلة ـ «الوطن »ـ وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من محور نتساريم العسكري إلى الشرق من شارع صلاح الدين نحو الحدود الشرقية لقطاع غزَّة حيث من المنتظر التئام المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما مد الاحتلال عدوانه على الضفة إلى مُخيمَّ نور الشمس.

وجاء انسحاب الاحتلال من نتساريم تطبيقًا لبنود المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تضمن حرية الحركة على الطريق بالاتجاهين.

وقالت مصادر فلسطينية إنه يسمح لحركة المركبات على شارع صلاح الدين باتجاه واحد من الجنوب للشمال صباحًا وبعد الساعة الواحدة بعد الظهر يسمح بحركة المركبات ذهابًا وإيابًا على شارع صلاح الدينوبخصوص شارع الرشيد يمنع حركة المركبات ذهابًا وإيابًا ويسمح فقط للمشاة كالمعتاد. من جهتها قالت وزارة الداخلية بغزَّة إن آليَّة التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد ما زالت كما هي دون أي تغيير.

وأوضحت في بيان لها أن المركبات تخضع للفحص والتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر شارع صلاح الدين أما شارع الرشيد فما زال مخصصًا لحركة المشاة فقط.

وكان جيش الاحتلال أطلق صواريخ تحذيرية مرتين يوم أمس الأول تجاه سيارات حاولت الوصول إلى غزَّة عبر شارع الرشيد.

وفي سياق منفصل أظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة وصول مشافي قطاع غزَّة 26 شهيدًا منهم 22 شهيدًا تم انتشالهم وأربعة شهداء جدد وخمس إصابات.

وأوضح أنه تم إضافة 572 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين. وفي الضفة أعلنت وزارة الصحة استشهاد سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وجنينها حيث كانت حامل بالشهر الثامن، وإصابة زوجها بجروح حرجة برصاص الاحتلال خلال عدوانه المستمر على مُخيَّم نور شمس للاجئين في طولكرم.

وأفادت الأنباء أنه الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجنين بسبب إعاقة الاحتلال نقل الإصابات إلى المستشفى، حيث وصلت شلبي مستشهدة مع جنينها.

ووسع جيش الاحتلال عملياته في شمال الضفة وبدأ عدوانًا على مُخيَّم نور شمس في طولكرم.

وأفادت مصادر «أن العائلة كانت تحاول النزوح من حارة المنشية بمُخيَّم نور شمس، حيث تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر مما أسفر عن استشهاد سندس وجنينها وإصابة زوجها بجروح خطيرة». سياسيًّا غادر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار واشنطن العاصمة صباح أمس عائدًا إلى إسرائيل، بعد زيارة استمرت أسبوعًا للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد الكابنيت مناقشة لبحث المرحلة الثانية من صفقة التبادل، الثلاثاء أو الخميس، حسبما ذكرت قناة «كان» الإخبارية.