واشنطن ـ وكالات: حثَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب القادة الإيرانيين على التوصل إلى صفقة نووية ستجنب إيران هجومًا إسرائيليًّا أو أميركيًّا واسع النطاق.
وقال دونالد ترامب في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة «نيويورك بوست» ونشرت أمس: «أودُّ أن يتم التوصل إلى صفقة مع إيران حول (وضعها) غير النووي. أفضل ذلك على قصفها بشكل جهنمي.. هم لا يريدون الموت. لا أحد يريد الموت».
وأضاف: «إذا أبرمنا الصفقة فلن تقصفهم إسرائيل».
لكنه لم يكشف تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع إيران، وقال: «لا أحب أن أفصح لكم عما سأخبرهم به. هذا ليس لطيفًا». وتابع: «يمكنني أن أخبرهم بما يجب أن أقوله، وآمل أن يقرروا عدم القيام بما يفكرون فيه حاليًّا. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء حقًّا»، وأضاف: «سأخبرهم أنني سأبرم صفقة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: صفقة مع إيران تجنبها هجوما واسع النطاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.