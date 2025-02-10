نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قديروف يتحدث عن محاولة قوات كييف استهداف سيارة قائد جيش شيشاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عبر منشور على منصة "تلغرام"، أن القوات الأوكرانية استهدفت قائد "فرقة المشاة الآلي 78 أحمد" زيندي زينغييف في منطقة العملية العسكرية.

ووفقا لقديروف، فإن زينغييف وصل في زيارة تفقدية إلى مواقع الانتشار المؤقت للجنود في اتجاه تشاسوف يارا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخلال الزيارة حاول الجيش الأوكراني شن هجوم على المركبة القائدة بطائرة دون طيار.

وأكد قديروف أن المقاتلين المتواجدين تمكنوا من تحييد المسيرة بوسائل قتالية هجينة.

في وقت سابق قام رئيس الشيشان بعرض جنديين أسيرين من القوات المسلحة الأوكرانية ووجه رسالة للشعب الأوكراني