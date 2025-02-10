العالم اليوم - أبواب تفتح لأول مرة.. كواليس تصوير مستر بيست في الهرم

انتم الان تتابعون خبر أبواب تفتح لأول مرة.. كواليس تصوير مستر بيست في الهرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 04:27 مساءً - مازالت حلقة اليوتيوبر الأميركي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم مستر بيست، التي تم تصويرها داخل أهرامات الجيزة تثير مزيدا من التفاعل وتحقق ملايين المشاهدات على منصة "يوتيوب".

وعن تفاصيل تصوير الحلقة كشف مدير عام لجنة مصر للأفلام، أحمد سامي بدوي، أن التصوير استغرق حوالي 100 ساعة، واصفا الحدث بأنه كان نقطة تحول إيجابية كبيرة في تنشيط السياحة المصرية.

وأضاف خلال برنامج تلفزيوني يعرض على قناة "سي بي سي" المصرية وهو يتحدث عن الكواليس، أن الفيديو حقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، مما يعكس تأثيره الكبير.

وتابع بدوي أن الدولة قدمت تسهيلات غير مسبوقة لإنجاز هذا المشروع، حيث قامت وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية، بالحصول على الموافقات اللازمة في وقت قياسي.

وقال المتحدث أن التصوير داخل الأهرامات تضمن فتح أبواب لأول مرة بعد أن كانت مغلقة أمام الجمهور من قبل، مما منح الفرصة لإظهار عظمة هذا المكان وتاريخه.

في سياق متصل، لفت بدوي إلى أن وجود الدكتور زاهي حواس في التصوير قد منح الحلقة بعدا تاريخيا استثنائيا، حيث قدم حواس شرحا مفصلا حول الأهرامات، مما عزز من قيمة الفيديو وأثره على المشاهدين.

وقد حقق برنامج اليوتيوبر الشهير مستر بيست نجاحا غير مسبوق في أحدث حلقاته التي تم تصويرها داخل أهرامات الجيزة، حيث جذبت الحلقة أكثر من 61 مليون مشاهدة في يوم واحد فقط.

ولاقت الحلقة التي حملت عنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات" تفاعلا واسعا، بعد ساعات قليلة فقط من نشرها.