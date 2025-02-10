نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجمارك".. أول حرب لترامب في ولايته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولايته الثانية بحرب الجمارك حيث فرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، هل ستندلع حرب تجارية جديدة قد تبطئ النمو العالمي وتؤجج التضخم مجددًا؟، وما هي التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب ترامب الجمركية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر في القضايا التي تشغل الأمريكيين؟.

ترامب يفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرض رسومًا جمركية جديدة على المكسيك وكندا والصين في ناديه بمنتجع مار إيه لاغو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي، إن التعريفات الجمركية ستصل إلى 25% رسوم جمركية على المكسيك وكندا و10% رسوم جمركية على الصين "للفنتانيل غير القانوني الذي حصلوا عليه وسمحت بتوزيعه في بلدنا، والذي قتل عشرات الملايين من الأمريكيين".

تداعيات حرب ترامب الجمركية على الاقتصاد

تشير التقدييرات، إلى أن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، سيؤدي إلى صدمة تضخمية، مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي، فتزيد أسعار السيارات بمقدار 3000 دولار تقريبا، وتؤثر بشكل سلبي على أسعار الوقود في بعض الولايات.

ماذا قال المحللون عن حرب ترامب الجمركية؟

رأى المحللون، أن حرب الجمارك الذي يخضوها ترامب، هي خطوة محفوفة بالمخاطر ولم يسبق له أن اتخذ مثلها خلال فترته الرئاسية الأولى.

وحذر أحد الخبراء، من أن الإدارة الأمريكية تخاطر بشكل غير مسبوق إذا لم تنفذ هذه الاستراتيجية بحذر، فإنها تعتبر "لعبا بالنار"، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشار جانب أخر من الخبراء، إلى أن الرسوم الجمركية قد تكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي.

صحيفة "وول ستريت جورنال" تحذر من حرب ترامب الجمركية

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن مبررات ترامب لشن "هجوم اقتصادي" على كندا والمكسيك لا تتمتع بأي منطق اقتصادي، ووصفت الاستراتيجية بأنها قد تكون كارثية.

الصين ترد على حرب ترامب الجمركية

ي أول رد فعل من جانب الصين على فرض ترامب رسوما جمركيا عليها،

أعربت الصين، عن استيائها الشديد ورفضها القوي لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، إن بكين ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية وستتخذ التدابير المضادة المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها.

كما بدأت كندا والمكسيك إجراءات مضادة ردًا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عليها.