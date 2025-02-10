نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مصدر” ترد على منتقدي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتعيد صياغة مفهوم الطاقة الموثوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت شركة "مصدر"، عمليا على منتقدي طاقة الرياح والطاقة الشمسية - أولئك الذين يقولون إن الطاقة المتجددة تعمل بشكل جزئي فقط وأن أسعارها مبالغ فيها.

وبرهنت الإمارات، من خلال إطلاق مصدر لأول منشأة طاقة متجددة مستقرة عالميًا، على قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق توازن استثنائي بين توليد الطاقة المتجددة واستقرارها.

وتبني شركة مصدر الإماراتية، أكبر مشروع على مستوى العالم للطاقة الشمسية والبطاريات، المشروع عبارة عن مصنع سيعمل 24 ساعة في اليوم بأسعار تنافسية من حيث التكلفة.

وعندما يبدأ تشغيل هذا المصنع في عام 2027، سيكون أكبر منشأة للطاقة المتجددة في العالم، ويبلغ حجمه نحو ثلاثة أضعاف حجم أكبر منشأة تالية للبطاريات.

ويعد الشرق الأوسط موقعًا ممتازًا لإنشاء مثل هذه المحطة، نظرًا لوفرة أشعة الشمس، والطبيعة التقدمية لـ "مصدر"، التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقود التحول العالمي للطاقة النظيفة، نقلا عن صحيفة العين.

