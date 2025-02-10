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‏الرئيس السوري أحمد الشرع يكرر المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا

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‏الرئيس السوري أحمد الشرع يكرر المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - كرر ‏الرئيس السوري أحمد الشرع، المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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