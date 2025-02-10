العالم اليوم - طلب عالمي متزايد على الطاقة وأميركا في مفترق الطرق

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:28 مساءً - تتصاعد أهمية قطاع الطاقة الأميركي مع ازدياد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، خاصة في أوروبا التي تبحث عن بدائل طويلة الأمد للغاز الروسي. هذا التحول، الذي فرضته التوترات الجيوسياسية والعقوبات على موسكو، يشكل فرصة ذهبية للولايات المتحدة لتعزيز موقعها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال.

ومع ذلك، فإن هذه الفرصة لا تأتي دون تحديات، أبرزها المشكلات اللوجستية، وضعف البنية التحتية، والقيود التنظيمية.

ارتفاع أسعار الطاقة والطلب المتزايد في أوروبا

تعاني الأسواق العالمية من تقلبات حادة في أسعار الطاقة، حيث يشهد الغاز الطبيعي طلبًا غير مسبوق، لا سيما في أوروبا التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، اتجهت الدول الأوروبية إلى تعزيز استيراد الغاز الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وجعل الولايات المتحدة أحد اللاعبين الأساسيين في تأمين احتياجات القارة العجوز.

في هذا السياق، يؤكد وزير الطاقة الأميركي الأسبق، دان برويليت، في حديث خاص لـ "دوت الخليج"، أن الطلب المتزايد يمثل "فرصة ذهبية للولايات المتحدة"، لكنه في المقابل يفرض تحديات تتعلق بقدرتها على تلبية هذا الطلب بسرعة وكفاءة.

التحديات اللوجستية وضعف البنية التحتية

رغم امتلاك الولايات المتحدة أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فإن البنية التحتية الحالية قد تعيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد. يشير برويليت إلى أن "إنتاج النفط الأميركي بلغ نحو 13 مليون برميل يوميًا، لكن سعة خطوط الأنابيب غير كافية لنقل هذا الإنتاج بسهولة وكفاءة"، وهو ما يفرض قيودًا على عملية التصدير.

ويضيف أن البنية التحتية للطاقة في أوروبا أكثر تطورًا من نظيرتها الأميركية، حيث تمتلك القارة شبكة متكاملة من خطوط الأنابيب التي تسهل نقل الطاقة بين الدول، في حين أن الولايات المتحدة "ما زالت تواجه صعوبات في توصيل الكهرباء والغاز من أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك".

ضرورة التوسع في موانئ تصدير الغاز المسال

لكي تتمكن الولايات المتحدة من زيادة صادراتها إلى أوروبا، تحتاج إلى استثمارات ضخمة في تعزيز قدرة موانئ تصدير الغاز الطبيعي المسال. ويرى برويليت أن الحل يكمن في "تبني استراتيجية جديدة تركز على بناء المزيد من خطوط الأنابيب وتعزيز القدرة الاستيعابية لموانئ التصدير"، ما سيمكن الولايات المتحدة من زيادة حصتها السوقية في مواجهة المنافسة الشرسة من دول مثل قطر وأستراليا.

ويعد تطوير هذه البنية التحتية أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لأن الطلب على الغاز الأميركي ليس مؤقتًا، بل مرشح للاستمرار على المدى الطويل، خاصة مع استمرار سعي الدول الأوروبية إلى تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على روسيا.

القيود التنظيمية وتأثيرها على قطاع الطاقة

إحدى المشكلات الرئيسية التي تعيق توسع الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية هي القيود التنظيمية المفروضة على تصدير الغاز الطبيعي المسال. ويشير برويليت إلى أن "الإدارة الأميركية الجديدة قد تتحرك بسرعة لإزالة القيود المفروضة على تراخيص تصدير الغاز"، مما قد يفتح الباب أمام المنتجين الأميركيين لمنافسة أقوى في الأسواق العالمية.

هذه المسألة ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي أيضًا مسألة سياسية، حيث تتداخل العوامل البيئية والتنظيمية مع الاعتبارات الاقتصادية. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة صادراتها من الغاز، تواجه الحكومة ضغوطًا من الجهات البيئية التي تحذر من تأثيرات التوسع في الإنتاج والتصدير على المناخ.

عودة الغاز الروسي إلى أوروبا: هل هي مسألة وقت؟

رغم الجهود الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة، فإن بعض المؤشرات تشير إلى أن العودة إلى الغاز الروسي قد تكون حتمية على المدى الطويل. يوضح برويليت أن "استخدام الغاز الروسي في ألمانيا ارتفع بنسبة 400% إلى 500% مقارنة بالعام الماضي"، مما يدل على أن بعض الدول الأوروبية لا تزال تعتمد على الغاز الروسي، رغم العقوبات والمخاوف الأمنية.

هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى قدرة أوروبا على الاستغناء عن الغاز الروسي بشكل كامل، وما إذا كانت التحولات في سياسات الطاقة الأوروبية مجرد إجراءات مؤقتة أم أنها ستؤدي إلى تغييرات هيكلية دائمة في أسواق الطاقة العالمية.

التعرفات الجمركية وتأثيرها على أسعار الطاقة

إلى جانب التحديات اللوجستية، تواجه الولايات المتحدة أيضًا قضية التعرفات الجمركية التي قد تؤثر على أسعار الطاقة عالميًا. يشير برويليت إلى أن هناك مخاوف من أن هذه التعرفات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأميركيين والدوليين، لكنه يضيف أن "الأسواق قادرة على التكيف، وفي بعض الحالات، قد تؤدي التعرفات إلى خفض الأسعار، اعتمادًا على مرونة العرض والطلب".

ويبرز هذا العامل كعنصر إضافي في معادلة الطاقة الأميركية، حيث يجب على واشنطن إيجاد توازن بين تعزيز صادراتها وضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

ما الذي يحمله المستقبل لقطاع الطاقة الأميركي؟

مع كل هذه التحديات والفرص، يبدو أن الولايات المتحدة على أعتاب تحولات كبرى في سياستها الطاقوية. وإذا تمكنت من إزالة القيود التنظيمية وتعزيز استثمارات البنية التحتية، فقد تصبح أكبر مصدر للطاقة في العالم خلال السنوات القادمة.

لكن هذا السيناريو يعتمد على قرارات الإدارة الأميركية المقبلة، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات البيئية والسياسية. كما أن المنافسة العالمية، سواء من روسيا أو قطر أو أستراليا، تفرض على واشنطن التحرك بسرعة لضمان حصتها في السوق.

في النهاية، تبقى أسواق الطاقة العالمية ميدانًا مفتوحًا للمنافسة الشرسة، وستكون السنوات القادمة حاسمة في تحديد الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في هذا المجال. فهل تتمكن أميركا من تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية؟ هذا ما ستكشفه التطورات المقبلة في المشهد الطاقوي العالمي