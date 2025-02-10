العالم اليوم - بعد يوم على وفاتها.. زوج الممثلة إنجي مراد ينعي مولودهما

انتم الان تتابعون خبر بعد يوم على وفاتها.. زوج الممثلة إنجي مراد ينعي مولودهما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:28 مساءً - بعديوم واحد فقط على وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، أعلن زوجها سامر حقي اليوم الاثنين، وفاة ابنهما علي سامر حقي.

وكتب حقي عبر منشور على فيسبوك: " ابني الغالي علي سامر حقي في ذمة".

وأضاف: "شريكة عمري راحت قبل ما تضم ابنها يلي كانت ناطرتو بشوق، واليوم ابني علي سامر حقي لحقها، وتركني لوحدي بهالعالم. كأنو روحي راحت معهم، وما بقيلي غير ذكراهم والدعاء. الله يرحمكم ويجمعني فيكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت الأحد، الفنانة إنجي مراد، بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية.

وقبل أيام كانت إنجي قد نشرت على حسابها منشور قالت فيه: "أنا عم أحتضر سامحوني".