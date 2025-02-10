العالم اليوم - ما حقيقة اختراق هاكر مصري لقناة إسرائيلية؟

انتم الان تتابعون خبر ما حقيقة اختراق هاكر مصري لقناة إسرائيلية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 03:28 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اختراق القناة 14 الإسرائيلية من قبل هاكر مصري يدعى أحمد عثمان، فيما علقت وسائل إعلام مختلفة على الأمر لكشف مدى صحته.

المقطع المنتشر يظهر بثا مباشرا للقناة قبل أن يختفي الضيوف ويظهر العلم المصري على الشاشة مع صوت النشيد الوطني لمصر ورسالة كتب عليها: " تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان".

كما ظهرت رسالة أخرى كتب عليها: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".

لكن وسائل إعلام مصرية فندت هذا الادعاء وأوضحت أن الاختراق المزعوم لم يحدث، مشيرة إلى أن الفيديو الأصلي يعود إلى 5 فبراير، حيث كان هناك نقاش حول العلاقات الأميركية الإسرائيلية على القناة 14، وبمقارنة المقطعين تبين أن الفيديو الأصلي لم يتضمن أي عملية اختراق.

وما حدث أنه جرى التلاعب بالمشهد الذي بث على حساب القناة الإسرائيلية على موقع يوتيوب وتركيب مشاهد لاختراق الهاكر المصري لها مع إضافة العبارات الرافضة لتهجير الفلسطينيين.