العالم اليوم - فيديو: مفاجأة في سوبر بول.. كيف اقتحم علم فلسطين العرض؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو: مفاجأة في سوبر بول.. كيف اقتحم علم فلسطين العرض؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وفقًا لتقرير نشرته "LADbible Group" البريطانية، أثناء أداء لامار لأغنيته الشهيرة "They Not Like Us" أمام الآلاف من الحضور، ظهر شخص فوق سيارة كانت موجودة على المسرح ليعرض علمين مزدوجين، كُتبت عليهما كلمات "السودان" و"غزة".

ولكن سرعان ما تدخل الأمن لمحاولة إيقاف هذا التصرف.

مشهد مثير

وفي مشهد مثير من مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، هبط المحتج من على السيارة وركض عبر الملعب وهو يلوح بالعلمين، ما استمر لعدة دقائق قبل أن يتمكن أفراد الأمن من القبض عليه.

وأكدت الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL) أن الشخص كان ضمن فريق العمل المكون من 400 شخص في عرض الاستراحة. بحسب "LADbible Group".

وتعليقًا على الحادثة، قال المتحدث باسم الـNFL إن المحتج سيُمنع من دخول أي من فعاليات وملاعب الـNFL مدى الحياة.

كما أضاف أن "الفرد أخفى العلم على شخصه وتم الكشف عنه في وقت متأخر من العرض، ولم يكن لدى أي فرد من الفريق الإنتاجي علم بنية هذا التصرف."

الحادث أثار تساؤلات حول ضعف الإجراءات الأمنية في استاد "سيزرز سوبر دوم"، خاصةً مع تمكن المحتج من تنفيذ احتجاجه علنًا أمام ملايين المشاهدين.

يأتي هذا الاحتجاج في وقت حساس حيث تعيش مناطق مثل غزة والسودان أوضاعًا إنسانية صعبة، حيث أسفر النزاع في كلا البلدين عن مقتل آلاف الأشخاص خلال الأسابيع الماضية، مما جعل الحادثة تثير اهتمام وسائل الإعلام والمشاهدين على حد سواء.