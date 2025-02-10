عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
جدد المستوطنون الصهاينة ، اليوم الاثنين،اقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات العدو الصهيوني .
وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية جنود الاحتلال، الذين شددوا إجراءات التفتيش والتدقيق عند بوابات الأقصى.
وشهد عام 2024 استمرار لانتهاكات العدو الصهيوني والمستوطنين المتطرفين في الأقصى، وتواصلت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال العام ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد المبارك إلى 59 ألفا و584 مستوطنا متطرفا
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