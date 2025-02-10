العالم اليوم - زاهي حواس يكشف مغامرة خطيرة خلال تصوير مستر بيست في الهرم

انتم الان تتابعون خبر زاهي حواس يكشف مغامرة خطيرة خلال تصوير مستر بيست في الهرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:21 مساءً - أكد عالم عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، أن أخطر مغامرة حلقة اليوتيوبر الأميركي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم مستر بيست، كانت فوق "الحجرات الخمس"، حيث كان الصعود صعب جدا.

وأضاف حواس في تصريح لوسائل إعلام مصرية أن: "أخطر مغامرة مع "مستر بيست" كانت فوق الحجرات الخمس، وكان الصعود صعب جدا، وكشفت له عن أسماء اثنين من العمال الذي من بناة الأهرامات، بالإضافة إلى قراءة العام 13 من حكم الملك خوفو. وهذا يؤكد أن كل ما يقال عن الأهرامات من أكاذيب هي خرافات وأن المصريين هم بناة الأهرامات".

وتابع حواس حسب ما نقل موقع "المصراوري": "من دواعي سروري أن هذا الفيديو تجاوز 60 مليون مشاهدة حتى الآن في كل أنحاء العالم مؤكدا أن هذا البرنامج من أهم البرامج التي تبين حقيقة الآثار المصرية، وما يشاع عن الأهرامات وأفضل دعاية للسياحة المصرية".