العالم اليوم - زاهي حواس يكشف مغامرة خطيرة خلال تصوير مستر بيست في الهرم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:21 مساءً - أكد عالم عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، أن أخطر مغامرة حلقة اليوتيوبر الأميركي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم مستر بيست، كانت فوق "الحجرات الخمس"، حيث كان الصعود صعب جدا.
وأكد العالم المصري أنه اشترط على مستر بيست قبل الظهور معه في هذا البرنامج، أن يؤكد للعالم أجمع أن المصريين هم بناة الأهرام، خاصة أن متابعينه علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 600 مليون متابع، أغلبهم أقل من 20 عاما ومن أعمار مختلفة أيضا.
وقال حواس: "اصطحبته معي عند أبو الهول ونزلنا النفق الموجود خلف التمثال، وأكدنا للعالم أن النفق الموجود يرجع عمره إلى 500 عام قبل الميلاد. ثم ذهبنا إلى مقابر العمال بناة الأهرام وحفرنا عن هيكل عظمي لأثبت له أن المصريين هم بناة الأهرام".
وقد حقق برنامج اليوتيوبر الشهير مستر بيست نجاحا غير مسبوق في أحدث حلقاته التي تم تصويرها داخل أهرامات الجيزة، حيث جذبت الحلقة أكثر من 61 مليون مشاهدة في يوم واحد فقط.
ولاقت الحلقة التي حملت عنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات" تفاعلا واسعا، بعد ساعات قليلة فقط من نشرها.
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