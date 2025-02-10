العالم اليوم - أبو مرزوق: مفاوضات المرحلة الثانية لم تنطلق بسبب نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:21 مساءً - قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم تنطلق بعد، وذلك بسبب إخلال رئيس الوزراء الإسرئايلي بنيامين نتنياهو بالموعد بعد أن سافر إلى الولايات المتحدة الأميريكة.

وأضاف في مقابلة مع "دوت الخليج": "في الوقت الحالي نتابع تطبيق المرحلة الأولى من خروقات ومشاكل تحتاج لمتابعة وتفسير".

في المقابل توقع أبو مرزوق أن تمضي المفاوضات بكل عادي وأن تأخد مسارها الطبيعي.

وكشف المسؤول في حركة حماس، أن "مروان البرغوثي وأحمد سعدات على رأس قائمة الأسرى الذين نطالب بهم في المرحلة الثانية".

وبشأن محور نتساريم قال أبو مرزوق: "أنا غير متأكد من وجود أمريكيين في محور نتساريم وما هو موجود أفراد مصريون وقطريون".

وأشار إلى أنه وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس من توافق وطني بشأن إدارة قطاع غزة، مؤكدا أن "مصر اقترحت تشكيل لجنة من كفاءات وطنية لإدارة القطاع والسلطة رفضت".

وتعليقا على خطة ترامب لتهجير سكان غزة أكد المتحدث أنه" لا يوجد لدى ترامب خطة أمريكية على الأرض وحديثه عن تهجير الفلسطينيين مجرد بالونات سياسية أعلنت الدول العربية والمجتمع الدولي رفضها".