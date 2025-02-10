العالم اليوم - إسرائيل تتيح عودة سكان غزة للشمال عبر "الرشيد" و"صلاح الدين"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 01:21 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إتاحة عودة سكان غزة سيرا إلى شمال القطاع عبر محوري صلاح الدين والرشيد، تنفيذا لبنود اتفاق غزة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبعد استكمال الاستعدادات اللازمة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان ما يلي:

بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبعد استكمال استعدادات قوات جيش الدفاع (الإسرائيلي) تتاح عودة السكان مشيا إلى شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين.

نوه البيان إلى بقية التعليمات السارية على هذه المنطقة:

عودة السكان مشيًا إلى شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم، عن طريق شارع الرشيد (المحور الساحلي).

أما حركة السيارات إلى شمال القطاع فستستمر رهنًا بخضوعها للتفتيش عبر محور صلاح الدين.

وننوه إلى أن انتقال المسلحين أو نقل الوسائل القتالية عبر هذه المحاور إلى شمال القطاع محظوران تماما وسيعتبران خرقا للاتفاق. نناشدكم الامتناع عن التعاون مع أي جهة إرهابية تلتمس استغلالكم من أجل نقل وسائل قتالية أو مواد محظورة.

في جنوب القطاع يحظر الاقتراب من محيط معبر رفح، ومن محور فيلادلفيا، ومن كافة تجمعات القوات المتواجدة في المنطقة.

وفي المنطقة البحرية المحاذية للقطاع لا يزال الخطر على الصيادين والسباحين والغواصين عاليا فيتم تحذيرهم من مغبة الدخول إلى البحر.

هذا ويحظر الاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي أينما انتشرت في قطاع غزة. ولا يجوز التنقل باتجاه أراضي إسرائيل والاقتراب من المنطقة العازلة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت، السبت، أن الجيش الإسرائيلي أكمل انسحابه بالكامل من محور نتساريم في إطار اتفاق غزة مع حركة حماس.

وقام الجيش الإسرائيلي بإخلاء كامل للمباني المتنقلة والبنية التحتية والمعدات العسكرية، كجزء من إتمام المرحلة الحالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد 22 يومًا من بدايته.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المواقع التي يتم إخلاؤها بمحور نتساريم تقع شرقي محور صلاح الدين.

وأضافت أن إخلاء نتساريم يعني عدم تواجد الجيش الإسرائيلي شمال القطاع، مضيفة أن المحور كان عنصرا مهما بالنسبة لطموحات المستوطنين الراغبين في العودة والاستيطان شمال القطاع.