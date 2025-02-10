العالم اليوم - الكرملين ينتظر المزيد من التفاصيل حول خطة ترامب بشأن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 12:24 مساءً - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، إنها تنتظر المزيد من التفاصيل حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وكان ترامب قال أمس الأحد إنه ملتزم بـ"شراء غزة" وتملكها، لكنه قد يسمح لدول أخرى بالشرق الأوسط بإعادة بناء مناطق من القطاع الذي مزقته الحرب.

وردا على سؤال حول خطة ترامب، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن هناك عددا كبيرا من السكان يعيشون في غزة.

وأوضح الكرملين أن "2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.. وهذا هو المهم".

ودانت حركة حماس تصريحات ترامب بشأن "شراء غزة".

فقد قال عزت الرشق، العضو بالمكتب السياسي لحركة حماس إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم.

وأضاف أن غزة "ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "نستنكر تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد مقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى بلدان أخرى بأنه "فضيحة".

وأوضح شولتس في مناظرة تلفزيونية مع خصمه المحافظ فريدريش ميرتس تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 23 فبراير أن "نقل سكان غزة غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".