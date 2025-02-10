نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يعلن وقف إصدار العملات المعدنية: "إسراف شديد!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن وقف إصدار العملات المعدنية في الولايات المتحدة، وذلك عبر تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشيال".

وقال ترامب في تصريحاته:

"ظلت الولايات المتحدة تصدر عملات معدنية لفترة طويلة للغاية، وكانت تكلفنا حرفيًا أكثر من 2 سنت، وهذا إسراف شديد! لذلك أصدرت تعليماتي إلى وزير الخزانة بالتوقف عن إنتاج عملات معدنية جديدة.. فلنتخلص من الإسراف في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى ولو كان ذلك بسنت واحد في كل مرة".

خلفيات القرار