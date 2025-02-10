نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: كندا ستكون الولاية الأمريكية رقم 51 وترودو يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه جاد في رغبته بضم كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية رقم 51، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون لصالح الكنديين.

ترامب: نخسر 200 مليار دولار سنويًا مع كندا

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" قبل مباراة السوبر بول، حيث سأله الإعلامي بريت باير عمّا إذا كانت فكرة ضم كندا "أمرًا حقيقيًا"، فأجاب:

"نعم، هو كذلك"

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تخسر 200 مليار دولار سنويًا في تعاملاتها التجارية مع كندا، مؤكدًا أنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع، متسائلًا:

"لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويًا لكندا وكأنها إعانة؟"

وأوضح في حديثه لمجلة "تايم" الأمريكية أن بلاده لا تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا لكندا، لكنها تشتري منها المنتجات، لا سيما النفط والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن العجز التجاري بين البلدين وصل إلى 72 مليار دولار في عام 2023، بسبب ارتفاع واردات الولايات المتحدة من الطاقة الكندية.

ترودو يرد: حديث ترامب عن ضم كندا "أمر حقيقي"

من جانبه، علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تصريحات ترامب، مؤكدًا أن فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة "حقيقية"، حيث يسعى ترامب للوصول إلى الموارد الطبيعية الكندية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس"، خلال جلسة مغلقة مع قادة الأعمال والعمال، قال ترودو:

"إنهم يدركون تمامًا مواردنا وما لدينا، ويريدون بشدة أن يتمكنوا من الاستفادة منها، وترامب يرى أن إحدى أسهل الطرق لتحقيق ذلك هي ضم بلدنا"

توترات اقتصادية بين واشنطن وأوتاوا

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر العلاقات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات كندية، مما أثار غضب الحكومة في أوتاوا، التي ردت بفرض تعريفات مضادة على بعض المنتجات الأمريكية.