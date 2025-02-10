نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية صباح اليوم الإثنين إلى معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، وذلك من أمام معبر رفح البري، استعدادًا لدخولها إلى قطاع غزة لدعم السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تفاصيل قافلة المساعدات

ووفقًا لمصدر مسؤول في شمال سيناء، فقد بلغ عدد الشاحنات التي تحركت منذ قليل 150 شاحنة، توزعت على النحو التالي:

140 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية .

محملة . 10 شاحنات وقود لتلبية احتياجات القطاع من الطاقة.

الجهات المستلمة للمساعدات

أوضح المصدر أنه سيتم تسليم المساعدات إلى كل من:

وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .

. الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

مئات الشاحنات بانتظار العبور إلى غزة

وأشار المصدر إلى أن مئات الشاحنات لا تزال تنتظر أمام معبر رفح البري، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة بعد استكمال الإجراءات المتبعة.

وقد قام متطوعو الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بتجهيز وإعداد هذه المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

أكثر من 5،000 شاحنة مساعدات منذ بدء الهدنة

كشف المصدر عن أن أكثر من 5،000 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء الهدنة، تضمنت: