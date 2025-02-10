نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معبر رفح يستقبل الدفعة التاسعة من الجرحى الفلسطينيين للعلاج في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، اليوم الإثنين، لاستقبال الدفعة التاسعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من مستشفيات قطاع غزة، وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

استعدادات مصرية مكثفة لاستقبال الجرحى

ووفقًا لمصدر مسؤول في شمال سيناء، فقد اصطفت سيارات الإسعاف داخل المعبر استعدادًا لنقل المصابين، فيما يستعد فريق طبي تابع لوزارة الصحة المصرية للكشف عليهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضح المصدر أن الدفعة الجديدة تضم 50 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وسيتم توزيعهم على مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية وفقًا لحالتهم الصحية واحتياجاتهم العلاجية.

محافظ شمال سيناء يتابع استقبال المصابين

وفي إطار الدعم الرسمي، استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الجرحى الفلسطينيين فور وصولهم إلى مستشفى العريش العام، حيث تم تقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم، مع توجيهات بتوفير أفضل رعاية صحية لهم طوال فترة علاجهم في مصر.

الجهود المصرية لدعم الجرحى الفلسطينيين

تواصل مصر جهودها الإنسانية عبر معبر رفح البري، حيث استقبلت عدة دفعات من الجرحى الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية، وذلك في إطار التزامها بتقديم المساعدة الطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الصعبة بقطاع غزة.