تركيا تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة التقلبات التكتونية في بحر إيجة

أحمد جودة - القاهرة - تحركات سريعة واستعدادات موسعة لمواجهة خطر الزلازل والتسونامي

في ظل استمرار الهزات الأرضية في منطقة بحر إيجة، أعلنت تركيا اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة أي كارثة محتملة.

حيث عقدت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) اجتماعًا استراتيجيًا لرسم خطة طوارئ لمواجهة المخاطر الناجمة عن الزلازل أو التسونامي أو حتى النشاط البركاني في المنطقة.

خطة الطوارئ التركية لمواجهة الكوارث الطبيعية