العالم اليوم - 6.5 مليار درهم أرباح "الدار" في 2024.. نمو قوي بـ 47 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:29 صباحاً - وقالت الشركة في بيانها، إن العام 2024 كان قياسيا لمبيعات المشاريع التطويرية، إذ وصلت قيمتها إلى 33.6 مليار درهم بزيادة 20 بالمئة على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح 0.185 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8.8 بالمئة على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 1.45 مليار درهم في عام 2024.

وتعليقا على النتائج، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: "حققت الدار أداءً مالياً وتشغيلياً ممتازاً خلال عام 2024، مدعوماً بازدهار السوق العقارات الإماراتي، الذي عززته السياسات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الوجهات جذباً للأفراد والشركات عالمياً. وارتفعت مبيعات مجموعة الدار مسجلة نمواً استثنائياً بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 33.6 مليار درهم، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بزيادة الطلب غير المسبوق على مشاريعنا السكنية في المواقع الرئيسية في دولة الإمارات".

وأضاف: "نستعد في عام 2025 لتسليم أول مشاريعنا السكنية والتجارية في المنطقة الثقافية في السعديات، ما يمثل لحظة فارقة في مسيرة مجموعة الدار لنساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للفنون والثقافة. ونحن على قناعة بأن إطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مناطق ومواقع مختلفة، إلى جانب توسيع محفظة أصولنا ذات الدخل المتكرر، سيعزز مسار نموّنا خلال العام المقبل".

من جهته، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "سجّلت الدار في عام 2024 نمواً استثنائياً، مدفوعاً بتوسّع منصاتها التطويرية والاستثمارية، ما أسهم في مضاعفة صافي أرباحها خلال العامين الماضيين. كما تضاعفت مبيعات المجموعة أكثر من مرة خلال هذه الفترة، في حين ارتفعت الإيرادات المتراكمة من مشاريع التطوير ثلاثة أضعاف لتصل إلى 55 مليار درهم. وبالتزامن مع ذلك، شهدت محفظة العقارات الاستثمارية نمواً كبيراً، لتصل قيمتها إلى 42 مليار درهم".

وتابع قائلا: نواصل إعادة تشكيل أعمالنا مع التركيز بشكل أساسي على تحسين تجربة العملاء، حيث نستثمر في التقنيات الجديدة وتأسيس شراكات عالمية المستوى لفتح آفاق جديدة. وبفضل أساسنا المالي القوي واستراتيجيتنا الواضحة للنمو، نتمتع بوضع جيد لاغتنام الفرص المتاحة عبر المناطق الجغرافية ذات الأولوية لتحقيق مزيد من القيمة والعائدات المستدامة لمساهمينا".

الدار للتطوير

تتكون هذه الوحدة الأساسية من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم التطوير العقاري والمبيعات، وهو مسؤول عن تطوير وبيع مخزون الدار المتنوع والاستراتيجي من الأراضي في أكثر الأماكن المرغوبة في دولة الإمارات؛ وقسم خدمات إدارة المشاريع، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع في المجموعة؛ والأعمال الدولية، المسؤولة عن الإشراف على تطوير العقارات والمبيعات لكل من سوديك في مصر ولندن سكوير في المملكة المتحدة.

ارتفعت إيرادات الدار للتطوير خلال العام بأكمله بنسبة 90 بالمئة لتصل إلى 15.7 مليار درهم على أساس سنوي، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة بنسبة 75 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار درهم، ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التحصيل الناجح للإيرادات المتراكمة من إطلاق مشاريع التطوير الجديدة والحالية. كما ارتفعت الإيرادات في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 78 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار درهم.

ارتفعت قيمة مبيعات المجموعة في عام 2024 بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 33.6 مليار درهم، حيث واصلت الدار تحقيق معدل تشغيل مستدام ومرتفع. وكان الطلب القوي على مشاريع التطوير الفاخرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات مدعوماً بصفقات محسنة للبيع المتقاطع من شبكة مبيعات الدار العالمية.

وارتفعت مبيعات المجموعة في الربع الأخير بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار درهم.

حققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوىً قياسياً بلغ 54.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وذلك مقارنة مع 36.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وصلت القيمة المتراكمة لخدمات إدارة المشاريع في نهاية ديسمبر 2024 إلى 91.1 مليار درهم، منها 50 مليار درهم قيد الإنشاء. وتدير المنصة حالياً محفظة ضخمة من المشاريع عبر مراحل مختلفة من التطوير لصالح حكومة أبوظبي ومجموعة الدار.

الأسواق المحلية

ارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات في عام 2024 بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 28.3 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على إطلاق المشاريع الجديدة والمشاريع الحالية.

بينما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي لتصل 8.1 مليار درهم. وأطلقت الدار 12 مشروعاً جديداً خلال العام، من ضمنها أربعة مشاريع في الربع الأخير، تمركزت في جزيرة السعديات وتضمنت ممشى بالم، وفايا السعديات، وماندارين أورينتال ريزيدنسز، وممشى غاردنز.

ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين من 16.0 مليار درهم في عام 2023 لتصل إلى 22.2 مليار درهم خلال العام بأكمله، أي ما يعادل 78 بالمئة من إجمالي المبيعات؛ في حين بلغت مبيعات المواطنين الإماراتيين 6.1 مليار درهم، أو ما يعادل 22 بالمئة من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات.

تم تسليم 1,180 وحدة سكنية إلى العملاء في أبوظبي، حيث تم تسليم المنازل في نويا ونويا ڤيڤا ونويا لوما في جزيرة ياس، وسعديات رزيرف ذا ديونز في جزيرة السعديات.

وصلت الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات بنهاية ديسمبر 2024 إلى مستوىً قياسي بلغ 45.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 57 بالمئة عن الإيرادات المسجلة في نهاية عام 2023 والتي بلغت 29.1 مليار درهم. ووصل متوسط مدة التحصيل إلى 30 شهراً، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

بلغ إجمالي التحصيلات النقدية لعام 2024 بأكمله 11.0 مليار درهم، بما فيها 3.8 مليار درهم في الربع الأخير من العام، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أداء المبيعات وأجندة إطلاق المشاريع التطويرية.

سوديك (السوق المصري)

بلغت مساهمة سوديك في إيرادات الدار للتطوير 701.0 مليون درهم (8.6 مليار جنيه مصري) للعام بأكمله، بما في ذلك 237.8 مليون درهم (3.2 مليار جنيه مصري) في الربع الرابع من عام 2024.

بلغ إجمالي مبيعات الشركة 3.5 مليار درهم في عام 2024، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي من حيث المبلغ بالدرهم، فضلاً عن تحقيق زيادة بنسبة 64 بالمئة في المبلغ بالجنيه المصري خلال الربع الأخير من العام. وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 509.2 مليون درهم (9.3 مليار جنيه مصري) في الربع الرابع من عام 2024.

وصلت الإيرادات المتراكمة للشركة بنهاية ديسمبر 2024 إلى 6.3 مليار درهم (87.3 مليار جنيه مصري) بمتوسط مدة تحصيل قدرها 36 شهراً، وجاء هذا النمو مدعوماً بالإطلاق الناجح لمشروع أوغامي (رأس الحكمة) في الربع الثالث من العام، والطلب القوي المدعوم بجهود البيع المتقاطع في سوق الإمارات.

شركة لندن سكوير

ساهمت لندن سكوير في إيرادات الدار للتطوير بمبلغ 995.5 مليون درهم (213.0 مليون جنيه إسترليني) خلال العام بأكمله، من ضمنها 372.8 مليون درهم (79.7 مليون جنيه إسترليني) في الربع الرابع من عام 2024.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 1.7 مليار درهم (377.4 مليون جنيه إسترليني) في العام بأكمله،، ووصل إلى أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق وقدرها 1.0 مليار درهم (233.1 مليون جنيه إسترليني) في الربع الرابع من العام.

ارتفعت الإيرادات المتراكمة للشركة إلى 2.4 مليار درهم (524.8 مليون جنيه إسترليني) في نهاية ديسمبر 2024 بمتوسط مدة تحصيل قدرها 27 شهراً، مما يبشر بنمو إيراداتها خلال العامين المقبلين.

منذ استحواذ الدار على "لندن سكوير" في نهاية عام 2023، اندمجت الشركة في مبيعات الدار العالمية وحققت تقدماً كبيراً في توسيع نطاق أعمالها ونموها. واستحوذت الشركة خلال عام 2024 على 13 قطعة أرض، وأطلقت أربعة مشاريع سكنية جديدة هي: "إيرلسفيلد" و"تويكنهام جرين" و"تويكنهام سكوير" و"ويستمنستر تاور".

الدار للاستثمار

تتألف الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية ينضوي تحتها ما يزيد على 42 مليار درهم من الأصول المدارة؛ وهي: قسم العقارات الاستثمارية الذي يشمل أعمال إدارة الأصول الأساسية للدار ويضم محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية؛ والضيافة والترفيه، ويشمل هذا القسم محفظة تضم مجموعة واسعة من الفنادق ومجموعة أصول ترفيهية موزعة بشكل رئيسي في أبوظبي ورأس الخيمة، والدار للتعليم، المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي والتي تمتلك وتدير 31 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة. والدار للعقارات، وهي أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

ارتفعت إيرادات الدار للاستثمار بنسبة 21 بالمئة إلى 7.0 مليار درهم في العام بأكمله، وبنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام لتصل إلى 2.0 مليار درهم.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.7 مليار درهم خلال العام بأكمله، وسجلت 713 مليون درهم في الربع الأخير من العام، بنسبة زيادة بلغت 12 بالمئة على أساس سنوي. وجاء ذلك مدعوماً بالأداء القوي لمحفظة العقارات الاستثمارية، والتي تميزت بمعدلات إشغال وإيجار عالية، بالإضافة إلى زيادة المساهمات من الدار للعقارات والدار للتعليم. وجاء هذا الأداء مدعوماً كذلك بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي أنجزتها المجموعة خلال العامين الماضيين، والتي أدت إلى زيادة الأصول المُدارة للمنصة إلى 42 مليار درهم.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات الاستثمارية لعام 2024 بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعةً بالإدارة النشطة وتوسع قاعدة الأصول عالية الجودة لمحفظة الشركة، والظروف الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات والتي أدت إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار التأجير عبر جميع فئات الأصول. واستقر معدل الإشغال عبر المحفظة عند 95 بالمئة حتى نهاية ديسمبر 2024.

ومن المتوقع لمحفظة أصول "التطوير والاحتفاظ"، التي تبلغ قيمتها حالياً 13.3 مليار درهم، أن تساهم بتحقيق مزيد من التوسع والتنويع ونمو الأرباح عبر المحفظة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

حققت محفظة العقارات السكنية أداءً قوياً لناحية تجديد العقود ومعدلات الإيجار، حيث حققت المحفظة نسبة إشغال بلغت 99 بالمئة، فيما تشكّل عقود الإيجار السكنية طويلة الأجل اليوم 63 بالمئة من إجمالي العقود. وعلى الرغم من ذلك تراجعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024 بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 395 مليون درهم، وذلك نتيجة المكاسب غير المتكررة الناجمة عن إنهاء عقد إيجار مؤسسي خلال العام السابق.

ومع استثناء هذه الأرباح غير المتكررة، حافظت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على ثباتها على أساس سنوي، مما يعكس استكمال إعادة تأجير الوحدات البالغ عددها 420 وحدة، التي تأثرت بعقود الإيجار المؤسسي. أما في الربع الرابع من عام 2024، فقد ارتفعت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 93 مليون درهم، مدعومة بمبيعات الوحدات السكنية غير الأساسية، التي حققت صافي مبيعات بقيمة 276 مليون درهم عبر 294 وحدة.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأصول التجزئة في عام 2024 بأكمله بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي إلى 485 مليون درهم، وبنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 126.1 مليون درهم في الربع الأخير من العام،، فيما وصلت معدلات الإشغال إلى 97 بالمئة.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالأداء المتفوق لـ "ياس مول"، حيث حقق معدل إشغال قدره 99 بالمئة، وزيادة بنسبة 10 بالمئة في معدلات مبيعات المستأجرين على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 18 بالمئة في عدد الزوار على أساس سنوي. وكجزء من خطة إعادة التطوير البالغة قيمتها 500 مليون درهم، بات "الحمرا مول" قيد التشغيل بالكامل ويساهم الآن في صافي الربح، في حين من المقرر الانتهاء من إعادة تطوير "الجيمي مول" في النصف الثاني من عام 2025.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات التجارية في عام 2024 بأكمله بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 700 مليون درهم، كما ارتفعت بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 151.3 مليون درهم في الربع الأخير من العام، مدفوعةً بالطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة أ، وزيادة معدلات الإيجار، والمساهمة القوية من مبنى "6 فلك" الذي تم الاستحواذ عليه خلال عام 2024.

وشهدت المحفظة كاملةً معدل إشغال قوي بنسبة 98 بالمئة، ويشمل ذلك أبراج سوق أبوظبي العالمي بمعدل إشغال 97 بالمئة، مبنى HQ 100 بالمئة، والأبراج الدولية 100 بالمئة، وبرج "6 فلك" بنسبة 95 بالمئة، وبرج المارية الذي تم افتتاحه مؤخراً بنسبة 90 بالمئة. وخلال عام 2024، دخلت الدار سوق دبي التجاري من خلال عدد من الصفقات.

وشملت هذه الصفقات مشروعاً مشتركاً مع مدينة إكسبو دبي لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات، وتطوير برج مكتبي من الدرجة الأولى على شارع الشيخ زايد، والاستحواذ على برج تجاري بارز ضمن موقع رئيسي بقيمة 2.3 مليار درهم في مركز دبي المالي العالمي، مما يجعل الدار المطور الوحيد الذي يمتلك أصولاً تجارية في كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي - المركزين الماليين الرئيسيين في دولة الإمارات.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لوحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية لعام 2024 بأكمله بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 61 مليون درهم، وارتفعت بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 16.0 مليون درهم في الربع الأخير من العام.

وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالدخل الثابت من مركز أبوظبي للأعمال، والاستحواذ مؤخراً على مركز "7 سنترال لوجيستكس" في دبي، فضلاً عن ارتفاع معدل الإشغال الإجمالي للمحفظة بنسبة 89 بالمئة. ولتلبية الطلب المرتفع، أكملت الدار توسعة مركز أبوظبي للأعمال في الربع الرابع بإضافة 24 ألف متر مربع من مساحات التجزئة القابلة للتأجير.

كما تواصل سعيها نحو تطوير منصتها اللوجستية عبر تطوير مجمع لوجستي حديث في منطقة الفلاح بأبوظبي بالشراكة مع مبادلة، بالإضافة إلى استثمارات مقررة بقيمة 1 مليار درهم، ويشمل ذلك اتفاقية استراتيجية مع موانئ دبي العالمية لتطوير منطقة لوجستية من الدرجة الأولى في جبل علي.

أصول الضيافة

واصلت محفظة أصول الضيافة أداءها القوي في عام 2024 بتسجيل معدل إشغال يزيد على 73 بالمئة، وارتفاع متوسط ​​الأسعار اليومية وإيرادات الغرف المتاحة بنسبتي 5 بالمئة و9 بالمئة على أساس سنوي على التوالي.

ومع تنفيذ برنامج تحول بقيمة 1.5 مليار درهم عبر العديد من الأصول الرئيسية، انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2024 بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى 350 مليون درهم، في حين انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الرابع من عام 2024 بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 135 مليون درهم نتيجة انخفاض عدد الغرف المتاحة.

وباستثناء تأثير الأصول قيد التطوير والدخل الذي تم تسجيله لمرة واحدة في عام 2023 و2024، وسجلت المحفظة للسنة المالية 2024 أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 429.0 مليون درهم بزيادة قدرها 12 بالمئة على أساس سنوي.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للدار للتعليم لعام 2024 بأكمله بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 266 مليون درهم، وارتفعت كذلك بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأخير من العام.

وقد تحسن أداء المحفظة بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع معدلات التحاق الطلاب بنسبة 12 بالمئة في المدارس التي تملكها وتديرها الدار، وزيادة الرسوم الدراسية.

الدار للتعليم

ووصل إجمالي عدد الطلاب في محفظة الدار للتعليم إلى 37000 طالب وطالبة في 19 مدرسة تشرف عليها الشركة و12 مدرسة مملوكة ومدارة من قبل الدار، علماً أن الدار للتعليم تعتبر ثاني أكبر مزود للتعليم الخاص في دولة الإمارات. وحققت الدار للتعليم العديد من الإنجازات خلال عام 2024، ويشمل ذلك توسعة مدرسة كرانلي أبوظبي بافتتاح حرم للمراحل التمهيدية والابتدائية في جزيرة السعديات، وافتتاح حرم رئيسي جديد لأكاديمية الياسمينة البريطانية، وإطلاق مدرسة نويا البريطانية في جزيرة ياس التي تعتبر أول مدرسة برسوم تنافسية تابعة لشركة الدار. وبالإضافة إلى هذا الزخم، من المقرر افتتاح حرم جديد لأكاديمية المنى البريطانية ومدرسة الياسمينة الأمريكية مع بداية العام الدراسي 2025/2026.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للعقارات في لعام 2024 بأكمله بنسبة 103 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 405 مليون درهم، كما ارتفعت بنسبة 81 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 154.5 مليون درهم في الربع الأخير من العام.، ويُعزى هذا الأداء القوي في المقام الأول إلى سلسلة عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية التي أنجزتها الشركة في عام 2023، مما أسفر عن إنشاء منصة متكاملة رائدة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة. وتدير المنصة الموسعة الآن أكثر من 155 ألف وحدة سكنية، وما يزيد على 2 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، وتحمل عقوداً بقيمة تزيد عن 1.2 مليار درهم.

مستجدات المجموعة

في يناير 2025، حققت الشراكة الاستراتيجية بين الدار ومبادلة تقدماً كبيراً مع اكتمال ثلاثة من أصل أربعة مشاريع مشتركة تم الإعلان عنها في سبتمبر 2024.

وتتعلق هذه المشاريع بمشروع فاخر على جزيرة مجاورة لجزيرة السعديات، فضلاً عن الأصول المدرة للدخل في مدينة مصدر، وتطوير منطقة لوجستية صناعية في منطقة الفلاح.

في مطلع عام 2025، عززت الدار هيكل رأس مالها ومرونتها المالية من خلال ثلاث معاملات ديون كبيرة، بلغ مجموعهما 14.5 مليار درهم. وتشمل المعاملات إصدار أول سندات رأس مال هجينة وتسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة متعددة الشرائح وغير مضمونة مرتبطة بالاستدامة، وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 500 مليون دولار من شركة أبولو جلوبال مانجمنت، وهو ما يمثل أحد أكبر الإصدارات الخاصة الهجينة للشركات في أبوظبي ويرفع إجمالي استثمارات أبولو في الدار إلى نحو 1.9 مليار دولار منذ عام 2022.

أعادت وكالة موديز تأكيد التصنيف الائتماني للدار للاستثمار العقاري عند Baa1 ومجموعة الدار عند Baa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلتيهما. كما منحت موديز الدار تصنيفا ائتمانيا مستقلا عند Baa3 للسندات الهجينة، مما يعكس المركز المالي القوي للشركة ومكانتها الرائدة في السوق.

سجّلت المنصات الرقمية لشركة الدار 4.2 مليون زيارة في 2024 - 45 بالمئة منها من عملاء دوليين، مما يسلط الضوء على المشاركة العالمية القوية.

لاقى تطبيق LiveAldar إقبالاً كبيراً في عام 2024، حيث يتفاعل ما يزيد على 70 بالمئة من العملاء مع التطبيق، وتوقيع 92 بالمئة من اتفاقيات المبيعات رقمياً. كما تم رقمنة العديد من العمليات الرئيسية - مثل "اعرف عميلك" ونشرات المعلومات - لتحقيق الكفاءة والاستدامة.

أطلقت الدار للتعليم في أواخر ديسمبر الماضي منصة لإدارة الحياة المدرسية تساعد على تبسيط الخدمات الأساسية للطلاب، بما في ذلك وصول الأهالي إلى سجلات الطلاب والمدفوعات والإدارة، وتخطط الشركة لإضافة المزيد من المزايا لتحسين تجربة أولياء الأمور.