العالم اليوم - ماكرون يعلن استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي بفرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 10:29 صباحاً - تعتزم فرنسا الكشف عن استثمارات للقطاع الخاص تقارب 109 مليارات يورو (حوالي 112.5 مليار دولار) في قطاع الذكاء الاصطناعي، خلال قمة باريس للذكاء الاصطناعي التي تُفتتح الاثنين، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت مكتب ماكرون إن التمويل يشمل خططا لشركة الاستثمار الكندية بروكفيلد لاستثمار 20 مليار يورو في مشروعات الذكاء الاصطناعي في فرنسا وتمويلا من الإمارات يمكن أن يصل إلى 50 مليار يورو في السنوات المقبلة.

كما أوضح قصر الإليزيه إن الاستثمار الإماراتي سيشمل تمويل مركز بيانات بطاقة واحد غيغاوات. وذكرت صحيفة لا تريبيون ديمانش أن الجزء الأكبر من استثمارات شركة بروكفيلد سيوجه إلى مركز بيانات.

ويتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة لتشغيل مراكز بيانات ضخمة في ظل كفاح أوروبا لتلبية الطلب في المستقبل.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي أن شركات أوبن إيه.آي ومجموعة سوفت بنك وأوراكل ستستثمر 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الأربع المقبلة لمساعدة الولايات المتحدة على البقاء متقدمة على الصين وغيرها من المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

وستعقد قمة باريس للذكاء الاصطناعي غدا بمشاركة رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ومسؤولين تنفيذيين لشركات صغيرة وكبيرة وممثلي مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية وفنانين وأعضاء من المجتمع المدني.