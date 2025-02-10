إعلام عبري: إسرائيل تعتزم البقاء في سوريا حتى نهاية 2025 على الأقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 09:35 صباحاً - ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن الجيش يعتزم البقاء في الأراضي السورية حتى نهاية 2025 على الأقل، وإنه يواصل تنفيذ مداهمات لمواقع عسكرية سورية وجمع الأسلحة من القرى المحلية.

وتزامنًا مع التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، شنَّ جيش الاحتلال في أعقاب انهيار نظام الأسد، أكثر من 500 هجوم على الأصول العسكرية السورية.

وكشف جيش الاحتلال في وقت سابق عن مجموعة من الإحصائيات، تشير إلى أنه دمّر أكثر من 90% من الصواريخ المضادة للطائرات المتقدمة لدى سوريا، وخاصة أنظمة SA22 وSA17.

وفي المجمل، تم تدمير نحو 85% من الدفاعات الجوية السورية، بما في ذلك الأنظمة الأقل تقدمًا. وقال جيش الاحتلال بعد ذلك إن أسراب الطائرات السورية من طراز سوخوي 22 وسوخوي 24 دمرت بالكامل، وفي المجمل نحو 40% من سلاح الجو السوري.

ودمّر جيش الاحتلال 100% من الطائرات بدون طيار السورية المتفجرة، و390 هدفًا ناريًا سوريًا مهمًا.