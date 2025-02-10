العالم اليوم - الذهب يقترب من ذروته التاريخية بعد تهديدات ترامب الجمركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 فبراير 2025 09:28 صباحاً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في تعاملات الاثنين المبكرة، وحومت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة مع سعي المستثمرين للجوء إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة مما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية.

تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2868.66 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0005 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار الجمعة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2894.00 دولار، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وقال ترامب إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة اليوم الاثنين على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

وقال ترامب أيضا إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية انتقامية على العديد من الدول بحلول الساعات المقبلة.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "لا يزال التوتر التجاري قائما إلى حد كبير وقد يدفع أسعار الذهب إلى مستوى يتراوح بين 2900 و 2910 دولارات في الأمد القريب".

ويستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات الغموض السياسي والمالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.82 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.60 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 968.29 دولار.