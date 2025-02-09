العالم اليوم - اكتشاف الخرف مبكرا بعلامتين.. تظهران قبل 11 عاما

انتم الان تتابعون خبر اكتشاف الخرف مبكرا بعلامتين.. تظهران قبل 11 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 06:25 مساءً - توصل مجموعة من الباحثين إلى نتيجة علمية مفادها أن علامتين من علامات الخرف لا علاقة لهما بالذاكرة قد تظهران قبل 11 عاما من ظهور الأعراض المعروفة للمرض.

ووجد البحث الذي أجراه علماء في جامعة موناش في ملبورن أن فقدان الوزن السريع وارتفاع مستويات الكوليسترول النافع قد يكونان من علامات التحذير المبكرة من الخرف.

نظر الفريق في صحة القلب والتمثيل الغذائي لـ 1078 شخصا مصابا بالخرف و 4312 شخصا غير مصابين بهذه الحالة.

وجدوا أن الأشخاص المصابين بالخرف قد عانوا من فقدان الوزن بشكل أسرع.

كما كان لديهم أيضا مستويات أعلى من الكوليسترول النافع قبل حوالي خمس سنوات من التشخيص، مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا بالخرف.

وقال الباحثون إن هذه النتائج توفر نظرة ثاقبة للتغيرات التي يمر بها الجسم قبل الإصابة بالخرف.