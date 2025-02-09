نيبينزيا: استئناف الحوار بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي استأنفوا الحوار حول عدد من القضايا، رغم الخلافات.

وقال نيبينزيا في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء: "نؤيد باستمرار تعزيز التفاعل بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. ففي نهاية المطاف، هذه الدول هي الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وتقع على عاتقها مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وعلى الرغم من كل الاختلافات الجيوسياسية على جدول أعمال الأمم المتحدة، هناك العديد من القضايا، الروتينية والسياسية على حد سواء، التي يتوصلون إلى اتفاق بشأنها، ومن المفيد أن يتبادل الأعضاء الخمسة وجهات النظر بشأنها على الأقل. وهذا جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية المتعددة الأطراف. ويجب أن أقول إن هذا الحوار قد استؤنف".

يذكر أن مجلس الأمن يتكون من 15 دولة، خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء مؤقتين. والأعضاء الدائمون هم روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، ولهم حق النقض (الفيتو)، ويتم انتخاب العشرة الآخرين للمشاركة في المجلس لمدة عامين.