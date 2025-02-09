نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن نترك شيئا للغزيين".. جنود إسرائيليون يحرقون مقتنياتهم قبل انسحابهم من محور نتساريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثق مقطع فيديو متداول قيام جنود إسرائيليين بإحراق تجهيزات عسكرية قبل انسحابهم من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه.

وأظهر مقطع الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم يحرقون مقتنياتهم ويقولون: "لن نترك شيئا للغزيين".

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة اليوم بأن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من محور نتساريم.

ورصدت مقاطع مصورة المشاهد الأولية من محور "نتساريم" وسط القطاع بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه صباح اليوم الأحد، حيث تواجد عدد من الغزيين والسيارات المدنية في المنطقة.

كما أعلنت حركة "حماس" اليوم الأحد أن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من محور نتساريم في قطاع غزة يمثل استكمالا لفشل أهداف "حرب الإبادة" على الشعب الفلسطيني.