نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 155 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول بالتعاون بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت 155عائلة عراقية، صباح اليوم الأحد، “مخيم الهول” جنوبي مدينة الحسكة السورية والذي تديره "قسد"، وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وتعد هذه الدفعة الـ21 منذ بدء التنسيق بين الحكومة العراقية و”قسد” لإخراج اللاجئين العراقيين في المخيم، والثالثة من نوعها منذ مطلع العام الجاري 2025.

ونقلت وكالة "نورث برس" الكردية التابعة لـ "قسد" عن مسؤول مكتب الخروج في “مخيم الهول” شكري الحجي أن عدد المغادرين في هذه الرحلة بلغ 155 عائلة بإجمالي 569 شخصًا.

وذكر الحجي أن العمل جارٍ على إخراج ما تبقى من اللاجئين وذلك بالتنسيق بين "قسد" والحكومة العراقية.

وسيتوجه المغادرون إلى مخيم الجدعة في مدينة الموصل العراقية، والذي خصصته الحكومة لاستقبال العائدين من الهول.

وحسب إحصائيات إدارة المخيم، فإن عدد اللاجئين العراقيين المتبقين داخل “مخيم الهول” يبلغ نحو 15 ألفًا، ومن المتوقع أن تُسيّر رحلتان إلى العراق شهريًا، وفق مصدر في “إدارة المخيم”.

ويضم المخيم إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين عوائل مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي منهم من جنسيات أجنبية.