قطع الربط الكهربائي بين دول البلطيق الثلاث وروسيا

فيلنيوس «ليتوانيا» ـ د ب ا: تم صباح أمس رسميًّا قطع الربط الكهربائي بين دول البلطيق إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وروسيا، حيث أوقف المسؤولون خطوط شبكة النقل الكهربائي التي تعود إلى الحقبة السوفيتية استعدادًا للانضمام إلى باقي أوروبا اليوم الأحد.
جاء ذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي، مما ينهي آخر الروابط بين دول البلطيق وروسيا الغنية بالنفط والغاز. وبالنسبة للدول الثلاث فضلًا عن باقي أوروبا، كانت هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة جيوسياسيًّا ورمزيًّا.
وقال وزير الطاقة في ليتوانيا زيجيمانتاس فايسيوناس للصحفيين: «شبكة الطاقة في بحر البلطيق أصبحت أخيرًا في أيدينا، نحن نسيطر بشكل كامل».
وتم قطع جميع خطوط النقل الباقية بين دول البلطيق وروسيا وبيلاروس وجيب كاليننجراد الروسي، الذي يقع بين بولندا وليتوانيا العضوين بالاتحاد الأوروبي والبحر السبت، واحدًا تلو الآخر. ليتوانيا أولًا ثم لاتفيا بعد بضع دقائق ثم استونيا.
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