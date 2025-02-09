قتلى فـي هجوم مسلح شمال مالي

باماكو ـ ا.ف.ب: قتل عشرة أشخاص على الأقل قرب غاو بشمال مالي في هجوم شنه مسلحون يشتبه بأنهم مسلحون على قافلة آليَّات يواكبها الجيش المالي وعناصر من مجموعة فاجنر الروسية.
وقال مسؤول طلب عدم كشف هُويته إن «المسلحين نصبوا كمينًا بين غاو وأنسونجو (شمال) لقافلة مدنية يواكبها عسكريون ماليون وفاجنر، قتل عشرة أشخاص على الأقل في الموقع، وهذه حصيلة لا تزال مؤقتة».
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