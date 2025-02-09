كينيا تدعو لـ«وقف إطلاق نار فوري» فـي شرق الكونغو الديموقراطية

نيروبي ـ ا.ف.ب: حثَّ الرئيس الكيني وليام روتو جميع القوات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية على وقف الأعمال القتالية بينما اجتمع زعماء المنطقة في تنزانيا في إطار قمة سلام.
وقال روتو، الذي يرأس حاليًّا مجموعة شرق إفريقيا «ندعو جميع الأطراف إلى تفعيل وقف إطلاق النار، وخصوصًا حركة إم23 لوقف المزيد من التقدم والقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية لوقف جميع إجراءات الرد».
وأضاف «وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله توفير الظروف اللازمة للحوار البناء وتنفيذ اتفاق سلام شامل».
استولى مسلحو حركة إم23 المدعومة من رواندا بسرعة على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن في هجوم خلف آلاف القتلى وشرّد أعدادًا كبيرة.
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