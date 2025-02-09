العالم اليوم - انفجار إطار سيارة رئيس صربيا.. فيديو يرصد ما حدث

انتم الان تتابعون خبر انفجار إطار سيارة رئيس صربيا.. فيديو يرصد ما حدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 02:22 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة انفجار عجلة في سيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وتم تصوير الفيديو من سيارة المرافقة، ويظهر فيها كيف انفجرت العجلة الخلفية ثم انفصلت عن السيارة أثناء سيرها. وبعد فقدان العجلة توقف السيارة وخرج رجال الأمن لتفقد المكان. وقال فوتشيتش بعد الحادث إنه لم يحدث أمر خطير، وربما كان مجرد انفجار إطار، ودعا إلى عدم إثارة أي ضجة بشأن ذلك.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر انفجار إطار سيارة رئيس صربيا.. فيديو يرصد ما حدث .. في رعاية الله وحفظة