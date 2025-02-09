أحمد جودة - القاهرة - الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرضها وما يقال هو أضغاث أحلام



أحمد أبو الغيط يستنكر تصريحات اسرائيلية غير مسئولة بشأن السعودية

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استنكر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية مؤكدا أن "المنطق الذي تستند اليه هو منطق مرفوض بالاضافة إلى إنه ا تعكس انفصالا تاما عن الواقع".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، واقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما...وأن اي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون اضغاث أحلام، أو اوهام لا وجود لها الا بأذهان من ينطقون بها.