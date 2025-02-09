عاجل:- العراق يدين تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية.

رفض عراقي قاطع

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، رفضها القاطع لهذه التصريحات، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادة السعودية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى مخالفتها لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت الخارجية العراقية على تضامن العراق الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة موقفها الثابت في دعم أمن واستقرار وسيادة الدول، وأن أي مساس بالسيادة الوطنية لأي دولة هو أمر مرفوض تمامًا.

موقف داعم للقضية الفلسطينية

كما جددت الخارجية العراقية دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن أي محاولات لفرض حلول غير عادلة تتجاهل حقوق الفلسطينيين تعد مرفوضة دوليًا.