نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الكويت تدين بشدة تصريحات نتنياهو ضد السعودية وتؤكد دعمها الكامل للمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت دولة الكويت عن إدانتها الشديدة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها الصلب مع الرياض في مواجهة أي تهديدات تمس استقرارها وسيادتها.

الكويت: أمن السعودية خط أحمر

رفض محاولات تهجير الفلسطينيين

في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية الكويتية، وأوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الأحد، أكدت الكويت رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه التحركات تتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

دعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية

أشادت الخارجية الكويتية بجهود المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف عربي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ورفض الدول العربية للمواقف الإسرائيلية المستفزة، حيث انضمت العراق ودول أخرى إلى قائمة الدول المستنكرة للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية.