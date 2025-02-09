العالم اليوم - مصر تستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 10:22 صباحاً - أعلنت مصر، الأحد، أنه ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير "لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية".

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية: "تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

وتأتي القمة العربية بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

والقمة جاءت وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب "السيطرة على قطاع غزة" من إسرائيل وإنشاء ما وصفها "بريفييرا الشرق الأوسط" بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.