نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين: فقدان 29 شخصًا في انهيار أرضي بمقاطعة سيتشوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصينية أن 29 شخصًا في عداد المفقودين عقب انهيار أرضي وقع في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد، وسط استمرار الأمطار الغزيرة التي ساهمت في تفاقم الكارثة.

تفاصيل الانهيار الأرضي

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية، فإن الانهيار الأرضي أدى إلى تدفقات حطامية ضخمة امتدت لمسافة 1.2 كيلومتر، بحجم إجمالي يزيد عن 100 ألف متر مكعب.

وأشار التقييم الأولي إلى أن الانهيار لا يزال مستمرًا، مما يزيد من تعقيد عمليات الإنقاذ.

الرئيس الصيني يوجه بتكثيف جهود الإنقاذ

وجه الرئيس الصيني شي جين بينج بضرورة بذل جهود بحث وإنقاذ شاملة للتقليل من الخسائر، وحث على التعامل السريع مع تداعيات الكارثة.

كما شدد على:

تعزيز المراقبة والإنذار المبكر لمنع وقوع كوارث إضافية.

لمنع وقوع كوارث إضافية. تنفيذ عمليات الإنقاذ بشكل علمي يضمن سلامة فرق الإنقاذ والسكان.

يضمن سلامة فرق الإنقاذ والسكان. تكثيف الجهود للكشف المخاطر المحتملة وتوفير الحماية الفعالة للمواطنين وممتلكاتهم.

جهود مستمرة لمنع كوارث ثانوية

أكدت السلطات الصينية أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة وسط ظروف جوية وجيولوجية صعبة، فيما تواصل الإدارات المحلية تقييم المخاطر لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.