نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- السعودية تثمن مواقف الدول الرافضة لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المملكة العربية السعودية تقديرها لما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وشددت المملكة على أن هذه المواقف الحازمة تعكس التزام الدول العربية والإسلامية بمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدة دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.