نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية والهجرة، عن استضافة مصر، لقمة عربية طارئة لبحث إخر التطورات والأوضاع في غزة، والقضية الفلسطينية.

وأصدرت بيان نص كالآت:

تستضيف جمهورية مصر العربية، قمة عربية طارئة يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.