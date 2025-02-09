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أحمد جودة - القاهرة - أكدت المملكة العربية السعودية تقديرها لمواقف الدول العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشادت المملكة بالمواقف التي أعلنتها الدول الشقيقة، والتي عبرت عن شجبها، استهجانها، ورفضها التام لهذه التصريحات، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس تمسك الدول العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية.

عاجل:- الخارجية السعودية: المملكة تثمن شجب واستهجان ورفض ما صرح به نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية

تؤكد السعودية على ثبات موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

إجماع عربي وإسلامي ضد التهجير القسري

لقيت تصريحات نتنياهو إدانة واسعة من الدول العربية والإسلامية، حيث شددت على رفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود السلام في المنطقة.

تأكيد سعودي على أهمية التضامن العربي والإسلامي

أشادت المملكة العربية السعودية بالتضامن العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية مواصلة الدعم السياسي والدبلوماسي للشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع أي محاولات تهجير قسري.