العالم اليوم - إسرائيل توسع عملياتها في الضفة.. قتلى واعتقالات في نور شمس

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل توسع عملياتها في الضفة.. قتلى واعتقالات في نور شمس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 09:25 صباحاً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قوات الأمن قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية.

وبدأت القوات الإسرائيلية بالتحرك في مخيم اللاجئين نور الشمّس بالقرب من طولكرم.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن القوات قتلت عددا من المسلحين واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسلنا بمقتل سيدة وإصابة زوجها بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقال محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل: "قوات الاحتلال وفي اليوم الرابع عشر من العدوان على محافظة طولكرم، بدأت فجر اليوم باجتياح مخيم نور شمس، مدعومة بالجرافات العسكرية، وتحاصر المخيم من عدة اتجاهات".

ووجه كميل في بيان صحفي دعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذا العدوان غير المسبوق على محافظة طولكرم ومخيماتها.

وأشار كميل إلى منع طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من الاصابات في مخيم نور شمس، وبخاصة أنه هناك حالات نزوح قسري إلى عدة مناطق، مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني للمواطنين.