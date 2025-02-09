العالم اليوم - خلال الليل.. روسيا تسقط 35 مسيرة أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 09:25 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات، من بينها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

وذكر البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 35 طائرة مسيرة أوكرانية "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 35 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك و4 طائرات مسيرة في مقاطعة أوريول، و4 أخرى في إقليم كراسنودار، و3 فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وروستوف وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وتولا وجمهورية القرم".

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