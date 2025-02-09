العالم اليوم - نتنياهو يثني على "خطة ترامب".. ويوجه رسالة لسكان غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يثني على "خطة ترامب".. ويوجه رسالة لسكان غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 فبراير 2025 09:25 صباحاً - أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، مشيرا إلى أن الذين يتخلون عن الإرهاب فقط سيُسمح لهم بالعودة.

ووصف نتنياهو خطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات".

وقال نتنياهو، في مقابلة مسجلة مسبقًا مع مارك ليفين على فوكس نيوز نقلتها "تايمز أوف إسرائيل": "خطة ترامب كفيلة بتغيير كل شيء في غزة".

وتعد هذه المقابلة الثالثة، التي يمنحها نتنياهو لوسيلة إعلامية صديقة خلال زيارته التي استمرت 6 أيام إلى واشنطن العاصمة، بينما تجنب التحدث مع معظم الصحفيين الإسرائيليين المرافقين له.

وقال نتنياهو: "ليس إخلاء قسري"، موضحًا الخطة التي قدمها ترامب الأسبوع الماضي.

وأضاف: "ليس تطهيرًا عرقيًا. الخروج مما يقوله الجميع عن أن غزة هي سجن مفتوح في الهواء الطلق. لماذا تريدون إبقاءهم في السجن؟"

وأشار نتنياهو إلى أن سكان غزة سيتمكنون في النهاية من العودة إلى ديارهم، وهو ما كان ترامب قد قال في البداية إنه لن يحدث.

وقال: "أعطهم خيارًا بالانتقال مؤقتًا بينما نعيد بناء المكان ماديًا وأيضًا نعيد بناءه من حيث التطرف. تريدون العودة؟ عليكم التبرؤ من الإرهاب، ولكن يمكنكم العودة".

وأوضح نتنياهو أن التحدي الرئيسي هو أين يمكن إرسال سكان غزة.

ووصف الخطة بأنها "نهج مبتكر وصحيح. نهج جديد وجيد جدًا".

ونفى نتنياهو أن يكون المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد "ضغط" عليه في صفقة الإفراج عن الرهائن مع حماس قائلا: "كان لدينا حديث حقيقي، ليس فقط ودودًا، بل متقابلًا وجها لوجه، وما حدث هو أنني وافقت على هذه الصفقة منذ شهور. حماس رفضت الصفقة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يقدر "الدعم الأولي" من إدارة جو بايدن في بداية الحرب.

ولكن وفقًا لنتنياهو، مع تزايد الضغط على بايدن لتغيير موقفه من إسرائيل، قال البيت الأبيض إنه إذا دخلت إسرائيل إلى رفح، "سنوقف الأسلحة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض أعضاء حكومته كانوا يرغبون في إنهاء الحرب في غزة نظرًا للمعارضة الأميركية.

وحذر قائلاً: "إذا أصبحنا دولة تابعة، فلن ننجو".