نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب البحر الكاريبي وتحذيرات من تسونامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.6 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الكاريبي مساء السبت، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في عدة دول مجاورة.

تفاصيل الزلزال:

التوقيت: وقع الزلزال في الساعة 6:23 مساءً بالتوقيت المحلي .

وقع الزلزال في الساعة . الموقع: مركز الزلزال كان على بُعد 209 كيلومترات جنوب-جنوب غرب مدينة جورج تاون في جزر كايمان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

التحذيرات والإجراءات المتخذة

تحذيرات تسونامي: أُصدرت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في كوبا، هندوراس، وجزر كايمان ، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار على السواحل الكوبية، ونحو متر واحد في هندوراس وجزر كايمان.

أُصدرت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في ، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى على السواحل الكوبية، ونحو في هندوراس وجزر كايمان. إجراءات احترازية: دعت السلطات في جزر كايمان السكان القريبين من السواحل إلى الانتقال إلى المناطق الداخلية والأماكن المرتفعة. كما أصدرت جمهورية الدومينيكان تحذيرًا مشابهًا، أوصت فيه السكان على السواحل بالتوجه إلى مناطق مرتفعة تزيد عن 20 مترًا وابتعاد 2 كيلومتر عن الساحل.

التأثيرات المحتملة

حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة. تواصل الجهات المختصة في الدول المتأثرة متابعة التطورات وتقييم تأثير الزلزال على المناطق الساحلية القريبة.

مخاطر النشاط الزلزالي في البحر الكاريبي:

تُعتبر منطقة البحر الكاريبي نشطة زلزاليًا بسبب وجود خنادق محيطية مثل خندق كايمان وخندق بورتو ريكو، مما يزيد من احتمالية حدوث زلازل وتسونامي.

على مدى الـ 500 عام الماضية، شهدت المنطقة عشرات الزلازل التي تجاوزت قوتها 7.5 درجات.