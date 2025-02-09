وفاة سام نجوما.. الأب المؤسس لناميبيا عن عمر 95 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة جمهورية ناميبيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفاة سام نجوما، الرئيس الأسبق والأب المؤسس للدولة، عن عمر يناهز 95 عامًا.

ونشرت الرئاسة الناميبية بيان النعي الرسمي عبر صفحتها على منصة "إكس"، معبرة عن حزنها العميق لفقدان أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ البلاد.

سام نجوما.. أول رئيس منتخب بعد الاستقلال

يُذكر أن صامويل دانيال شافييشونا نوجوما، المعروف باسم سام نجوما، كان أول رئيس لناميبيا بعد استقلالها عن جنوب إفريقيا عام 1990، عقب عقود من سياسات الفصل العنصري. تولى نجوما حكم البلاد لمدة 15 عامًا، من عام 1990 حتى 2005، وأسهم في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الاستقرار في ناميبيا.

ويُعد الراحل من الرموز الوطنية البارزة التي قادت كفاح ناميبيا من أجل الاستقلال، حيث لعب دورًا محوريًا في الحركة التحررية التي أدت إلى إنهاء الحكم الاستعماري وتحقيق السيادة الوطنية.